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В субботу в Вильнюсе на ул. Дваришкю начался пожар. Сообщалось, что дом горит открытым пламенем.
В 14.43 ч. по Единому номеру помощи 112 сообщили о пожаре на ул. Дваришкю.
На место происшествия выехали пожарные-спасатели, информацию передали врачам скорой помощи.
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