Сообщение о ДТП поступило в 9.50 ч. По предварительным данным, неустановленный автомобиль марки Toyota сбил собаку и уехал с места происшествия. Водитель Mini Cooper остановилась, чтобы оказать помощь животному.
Однако в ее автомобиль врезался мужчина на Citroen. По словам мужчины, этим все не закончилось, в Citroen врезался автомобиль BMW, которым управляла беременная женщина.
В результате сильного удара Citroen перевернулся.
На место происшествия вызвали врачей скорой помощи. Помощь потребовалась беременной 25-летней женщине, которая управляла BMW.
Больше никто в ДТП не пострадал.
На объездной дороге формируется затор.
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