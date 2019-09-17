17 сентября в Вильнюсе, на Западной объездной дороге, столкнулись три автомобиля. На место происшествия выезжали врачи скорой помощи.
© DELFI / Erika Venckutė

Сообщение о ДТП поступило в 9.50 ч. По предварительным данным, неустановленный автомобиль марки Toyota сбил собаку и уехал с места происшествия. Водитель Mini Cooper остановилась, чтобы оказать помощь животному.

Однако в ее автомобиль врезался мужчина на Citroen. По словам мужчины, этим все не закончилось, в Citroen врезался автомобиль BMW, которым управляла беременная женщина.

В результате сильного удара Citroen перевернулся.

На место происшествия вызвали врачей скорой помощи. Помощь потребовалась беременной 25-летней женщине, которая управляла BMW.

Больше никто в ДТП не пострадал.

На объездной дороге формируется затор.

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