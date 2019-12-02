В Вильнюсе снес столб и перевернулся автомобиль Audi

Скопировать ссылку В Вильнюсе снес столб и перевернулся автомобиль Audi

2 декабря рано утром, в 6.59 ч., в Вильнюсе поступило сообщение о ДТП на ул. Гележинё Вилко, под круговым перекрестком у бывшего педагогического университета: автомобиль Audi врезался в столб, снес его, сам автомобиль перевернулся.