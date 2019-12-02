2 декабря рано утром, в 6.59 ч., в Вильнюсе поступило сообщение о ДТП на ул. Гележинё Вилко, под круговым перекрестком у бывшего педагогического университета: автомобиль Audi врезался в столб, снес его, сам автомобиль перевернулся.
© DELFI / Josvydas Elinskas

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, но выяснилось, что в автомобиле никто не был зажат. Пожарные перевернули автомобиль на колеса.

Водителя авто (2000 г.р.) врачи скорой помощи увезли в больницу.

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