В Вильнюсе скончалась выпавшая с балкона женщина

Скопировать ссылку В Вильнюсе скончалась выпавшая с балкона женщина

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В воскресенье, в 13.10 ч., в Вильнюсе, на ул. Антакальнё, было обнаружено тело женщины (1957 г.р.).