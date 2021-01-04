aA
В воскресенье, в 13.10 ч., в Вильнюсе, на ул. Антакальнё, было обнаружено тело женщины (1957 г.р.).
В Вильнюсе скончалась выпавшая с балкона женщина
© Policijos departamentas

По предварительным данным, женщина упала с балкона.

Начато расследование для выяснения обстоятельств смерти.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В частные клиники Литвы поступают запросы в связи с вакциной от коронавируса: есть несколько препятствий (21)

Как только в Литву пришли первые партии вакцины от...

Главный эпидемиолог Литвы: ситуация с распространением коронавируса стабилизируется (5)

Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене сказала,...

В Литве диагностирован 1361 новый случай коронавируса, скончались 25 человек (7)

В Литве за минувшие сутки диагностирован 1361 новый...

Коронавирус установили у депутата парламента Литвы Таргамадзе (8)

Депутат парламента Литвы Вилия Таргамадзе 3 января на...

Аналитик: в ближайшие 7-10 дней станет ясно, будет ли улучшение ситуации иметь долгосрочный эффект (19)

В воскресенье правительство решило продлить...