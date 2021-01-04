В Вильнюсе скончалась выпавшая с балкона женщина

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В воскресенье, в 13.10 ч., в Вильнюсе, на ул. Антакальнё, было обнаружено тело женщины (1957 г.р.).
По предварительным данным, женщина упала с балкона.
Начато расследование для выяснения обстоятельств смерти.
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