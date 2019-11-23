Портал LRT в своей публикации цитировал представителя Детской больницы Йоланту Нормайтене, которая сказала, что случай смерти зафиксирован, но ее причина пока неясна, подозревают, что причина смерти - пневмококковая инфекция.

Исследования будут проведены 25 ноября.

Пневмококковая инфекция – это бактериальная инфекция, которая проявляется целым рядом общих заболеваний, как серьезных, например менингит, сепсис и пневмония, так и легких, но более распространенных инфекций, например синусит и отит.

Ежегодно во всем мире от этой инфекции умирает около миллиона людей.