Портал LRT в своей публикации цитировал представителя Детской больницы Йоланту Нормайтене, которая сказала, что случай смерти зафиксирован, но ее причина пока неясна, подозревают, что причина смерти - пневмококковая инфекция.
Исследования будут проведены 25 ноября.
Пневмококковая инфекция – это бактериальная инфекция, которая проявляется целым рядом общих заболеваний, как серьезных, например менингит, сепсис и пневмония, так и легких, но более распространенных инфекций, например синусит и отит.
Ежегодно во всем мире от этой инфекции умирает около миллиона людей.
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