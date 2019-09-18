В Вильнюсе шесть грабителей избили и ограбили мужчину в его же квартире

17 сентября, в 19.20 ч., в Вильнюсе, на ул. Тайкос, в квартиру ворвались шесть мужчин, один из которых бейсбольной битой избил хозяина (1999 г.р.), а другие забрали и унесли компьютер, деньги, телефон и другие вещи.

Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

Подозреваемые (2000 г.р., 2000 г.р., 1984 г.р., 1989 г.р.) закрыты в КПЗ. Полиция разыскивает еще двоих подозреваемых.

Ведется расследование.