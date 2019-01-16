В Вильнюсе сгорел еще один заброшенный дом

16 января, в 15.03 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Жирго, 4, горит заброшенный деревянный дом.
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В 15.14 ч. из горящего дома пожарные-спасатели вывели человека.

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