В Вильнюсе сгорел дом, погибли две женщины

В ночь на понедельник, в 3.20 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о пожаре на ул. Гележине (староство Расу), деревянный дом горел открытым пламенем.
© DELFI / Josvydas Elinskas

В одноэтажном деревянном доме с мансардой было несколько квартир. Предполагают, что пожар начался в мансарде (крыша сгорела полностью).

Около 4.15 ч. пожарные-спасатели в кровати в одной из мансардных квартир обнаружили сильно обгоревшее тело женщины (1945 г.р.). Позже было обнаружено сильно обгоревшее тело другой женщины (1964 г.р.).

Пострадали двое жителей дома: мужчина (1965 г.р.) порезал руку, а у женщины (1976 г.р.) обгорело лицо и руки.

Пожар был ликвидирован в 6.49 ч.

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