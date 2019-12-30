В Вильнюсе сгорел дом, погибли две женщины

В одноэтажном деревянном доме с мансардой было несколько квартир. Предполагают, что пожар начался в мансарде (крыша сгорела полностью).
Около 4.15 ч. пожарные-спасатели в кровати в одной из мансардных квартир обнаружили сильно обгоревшее тело женщины (1945 г.р.). Позже было обнаружено сильно обгоревшее тело другой женщины (1964 г.р.).
Пострадали двое жителей дома: мужчина (1965 г.р.) порезал руку, а у женщины (1976 г.р.) обгорело лицо и руки.
Пожар был ликвидирован в 6.49 ч.
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