Через несколько минут автомобиль Hyundai IX35 нашли в Вильнюсе, во дворе дома на ул. Укмергес. В автомобиле находился советник посольства Беларуси в Литве (1973 г.р.), который, как предполагают, и управлял автомобилем. Дипломат отказался проверяться на трезвость.