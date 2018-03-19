18 марта, около 18.20 ч., в Вильнюсе, на ул. Габиёс, во дворе дома, автомобиль белорусского посольства Hyundai IX35 зацепил стоявший автомобиль Toyota Yaris и уехал с места ДТП.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Через несколько минут автомобиль Hyundai IX35 нашли в Вильнюсе, во дворе дома на ул. Укмергес. В автомобиле находился советник посольства Беларуси в Литве (1973 г.р.), который, как предполагают, и управлял автомобилем. Дипломат отказался проверяться на трезвость.

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