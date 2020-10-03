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В субботу после обеда в полицию сообщили, что на одном из перекрестков Вильнюса перевернулся автомобиль, его водитель, возможно, пьян.
В Вильнюсе с объездной дороги в поле съехал автомобиль
© DELFI / Orestas Gurevičius

Сообщалось, что ДТП произошло на перекрестке ул. Наугардуко и Геросёс Вильтес. Другие очевидцы сообщили, что место ДТП - улица Тукстантмячё.

Когда приехала полиция, выяснилось, что Audi съехал с дороги и перевернулся.

Очевидец сообщил, что, водитель, возможно, пьян.

Однако полиция выяснила, что мужчина был трезв, вероятно, он не справился с управлением автомобиля, что и стало причиной ДТП.

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