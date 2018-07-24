В Вильнюсе с Лукишкской площади украдены две памятные плиты с памятника "Колесо столетия".
© DELFI / Karolina Pansevič

Департамент полиции сообщил, что сообщение о краже поступило 23 июля, в 18.35 ч. – предполагается, что плиты серого гранита с надписями пропали на прошлой неделе. Эти плиты являются произведениями искусства, представляющими культурную ценность.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В Вильнюсе произошло ДТП с участием 4 автомобилей

24 июля в обед в Вильнюсе , на перекрестке Молетского...

В полицейском автомобиле скончался мужчина, которого везли в больницу (1)

23 июля полицию попросили перевезти в больницу...

Жуткое ДТП на дороге Вильнюс-Утена: столкнулись тягач и легковушка

На дороге Вильнюс -Утена 23 июля произошло серьезное...

Проворовавшийся в Северной Ирландии литовец продемонстрировал "свои прелести" (13)

Проворовавшийся в магазине Tesco в Северной Ирландии...

В Вильнюсе с Лукишкской площади украдены памятные плиты (13)

В Вильнюсе с Лукишкской площади украдены две памятные...

TOP новостей

"Язык, которого нет": кто, где и с кем говорит в Литве "по-просту" (3)

На литовско-белорусской границе есть литовская деревня...

Весть Карбаускиса эмигрантам: хотят списать 100 млн. евро долга ОНЗ (7)

Правящие предлагают не считать долг по обязательному...

Синоптики: в выходные местами температура поднимется до 32 градусов

До выходных по ночам во многих районах, а днем в...

Консерваторы: литовского языка в школах нацменьшинств Литвы должно быть больше (48)

Школы национальных меньшинств Литвы должны бы больше...

Женщина, позвонив в Налоговую инспекцию, узнала об исчезновении своих данных

Во вторник утром Государственная налоговая инспекция...