В Вильнюсе с дороги съехал и в заграждения врезался BMW

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В среду поздно вечером в Вильнюсе ДТП совершил водитель BMW. Полиция сообщает, что водитель был трезвым.
По предварительным данным, в 22.40 ч. поступило сообщение о ДТП. Звонивший сказал, что пострадал водитель авто.
На месте происшествия выяснилось, что водитель не справился с управлением и съехал с дороги.
Сообщается, что автомобиль повредил ограждения. Водитель получил травму руки, но в больницу ехать отказался.
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