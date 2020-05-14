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В среду поздно вечером в Вильнюсе ДТП совершил водитель BMW. Полиция сообщает, что водитель был трезвым.
В Вильнюсе с дороги съехал и в заграждения врезался BMW
© DELFI / Erika Venckutė

По предварительным данным, в 22.40 ч. поступило сообщение о ДТП. Звонивший сказал, что пострадал водитель авто.

На месте происшествия выяснилось, что водитель не справился с управлением и съехал с дороги.

Сообщается, что автомобиль повредил ограждения. Водитель получил травму руки, но в больницу ехать отказался.

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