В автомобиле ехали трое мужчин - 1981, 1986 и 1958 г.р. Все они были пьяны. Всех троих врачи скорой помощи увезли в больницу, но, по предварительным данным, никто из них серьезно не пострадал, зафиксированы только ушибы и царапины. Водитель (1981 г.р.) из больницы был доставлен в полицию, поскольку он был пьян.
На месте происшествия алкотестер показал 5,5 промилле. Через 20 минут, во время повторной проверки, алкотестер показал 3,5 промилле. Предполагают, что водитель пил за рулем, поэтому аппарат во время первого раза и показал такое количество промилле.
В автомобиле валялись "соски" от пива. В организме пассажира 1986 г.р. было 2,87 промилле.
В Вильнюсе с дороги съехал и перевернулся автомобиль, водитель пьян
25 июля вечером, в 20.40 ч., в Вильнюсе, на ул. Укмергес, с...
Из печально известного каунасского общежития эвакуируют жителей (4)
25 июля, в 13.02 ч., пожарные-спасатели получили сообщение о...
В Правенишкской колонии продолжается бунт, есть пострадавшие (30)
В Правенишкской колонии – снова беспорядки: в среду...
Мошенник-работодатель на имя своего работника взял кредит в 8000 евро (1)
Мошенник-работодатель на имя своего работника взял...
TOP новостей
Гостиница в Калининграде: невиданная роскошь за мизерную плату (426)
Доводилось ли вам спать на кровати в форме ракушки? Или...
Цены на ягоды в Литве поражают покупателей: люди берут польские товары (11)
В середине лета в Литве началось время ягод и варки...
Литва представила в Европарламенте дело о трагических событиях 13 января (45)
Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс в четверг...
В Правенишкской колонии продолжается бунт, есть пострадавшие (30)
В Правенишкской колонии – снова беспорядки: в среду...
Тридцатилетие живой цепи пройдет под лозунгом: "Балтийский путь – это мы" (74)
Тридцатилетие Балтийского пути в этом году будет...