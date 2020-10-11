В Вильнюсе с дороги съехал BMW, водитель сбежал

Автомобиль BMW ехал в сторону Вильнюса, он съехал с дороги, снес столб, развернулся в другую сторону и остановился в кювете. Автомобиль не загорелся – вероятно, очевидцы видели пары испарявшейся жидкости.

На место происшествия приехала полиция, врачи и пожарные-спасатели. Выяснилось, что в автомобиле никто не был зажат – в автомобиле к приезду полиции не было никого, водитель сбежал.

Беглеца ищут патрульные, но пока его найти не удалось. Чаще всего с места ДТП бегут нетрезвые водители.