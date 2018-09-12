В Вильнюсе с дороги съехал автомобиль

По Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на перекрестке ул. Шило и Виршупё, спускаясь с горы, с дороги съехал автомобиль Toyota. Сообщалось, что в машине зажат водитель.
Сообщение поступило около 8 ч. утра.
На место происшествия выехали врачи, пожарные-спасатели и полиция.
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