В Вильнюсе с дороги съехал автомобиль

По Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на перекрестке ул. Шило и Виршупё, спускаясь с горы, с дороги съехал автомобиль Toyota. Сообщалось, что в машине зажат водитель.