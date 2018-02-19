19 февраля в Вильнюсе с дороги съехал автомобиль Subaru. Женщина-водитель не справилась с управлением. Автомобиль остановили росшие в кювете деревья.
Полиция информировала, что инцидент произошел 19 февраля, в 10.58 ч. На ул. Т.Нарбуто. Автомобиль Subaru, которым управляла женщина, ехал в сторону Жверинаса.
Женщина сообщила, что в машине находится ее малолетний внук.
Ни женщине, ни ребенку помощь врачей не потребовалась.
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