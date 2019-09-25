24 сентября в Вильнюсе полиция получила несколько сообщений о лицах, которые, по предварительным данным, совершали кражи в ТЦ Akropolis, а потом на своем автомобиле Audi повредили несколько машин и съехали с дороги.
© DELFI / Erika Venckutė

Полиция сообщила, что на ул. Укмергес, у АЗС, с дороги съехал автомобиль Audi. Во время ДТП люди не пострадали, водитель был трезвым.

Выяснилось, что это лишь часть приключений экипажа Audi в столице Литвы.

По неофициальным данным, люди, которые находились в этом авто, совершили кражу в одном из магазинов ТЦ Akropolis и пытались скрыться.

Полиция уточняет информацию.

В полицию сообщили и о других "приключениях" экипажа Audi.

Утверждают, что на стоянке перед ТЦ был поврежден автомобиль. Беглецы даже не остановились и уехали.

Также сообщалось о ДТп на ул. Шешкинес, Укмергес и Парибё. По предварительным данным, на этих улицах также были повреждены автомобили.

Выяснилось, что автомобиль Audi остановила только горка на АЗС на ул. Укмергес.

Полиция выясняет количество поврежденных транспортных средств. Также собирают информацию о приключениях мужчин в ТЦ.

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