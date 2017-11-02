В Вильнюсе с балкона выпал мужчина

Полиция сообщает, что 2 ноября, в 9.51 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Тверячаус, 24, на крыше подъезда многоквартирного дома лежит мужчина с окровавленной головой.

На месте выяснилось, что это житель дома 1969 г.р., который, по предварительным данным, упал с балкона на 4 или 5 этаже.

Пострадавший был без сознания. Врачи скорой помощи увезли его в больницу.

Полиция уточняет обстоятельства происшествия.