В Вильнюсе с 6 этажа выпала девушка

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15 февраля утром в Вильнюсе поступило сообщение о том, что на ул. С.Жукауско с 6 этажа выпала девушка.
Сообщение поступило в 8.55 ч.
Врачи скорой помощи уже ничем не могли помочь пострадавшей. Она скончалась.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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