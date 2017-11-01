В Вильнюсе Renault врезался в столб, пострадал водитель

1 ноября после обеда, в 14 ч., в Вильнюсе, выезжая с кругового перекрестка около Педагогического университета, водитель не справился с управлением Renault и врезался в столб.
Водителя Renault врачи скорой помощи увезли в больницу.
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