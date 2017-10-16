В воскресенье вечером, около 17.10 часов, в Вильнюсе, на ул.Тукстантмече, у пересечения с ул.Панерю разбился мотоциклист (1990 года рождения).
© DELFI

Выезжая со боковой дороги, мотоциклист перевернулся. Молодой человек остался лежат на проезжей части, а мотоцикл врезался в ограждение.

На проезжей части упавшего мотоциклиста переехал другой мотоциклист, который направлялся следом.

В связи с происшествием образовалась большая транспортная пробка.

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