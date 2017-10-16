Выезжая со боковой дороги, мотоциклист перевернулся. Молодой человек остался лежат на проезжей части, а мотоцикл врезался в ограждение.
На проезжей части упавшего мотоциклиста переехал другой мотоциклист, который направлялся следом.
В связи с происшествием образовалась большая транспортная пробка.
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