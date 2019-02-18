18 февраля, в 12.32 ч., по Единому номеру помощи 112 позвонил В.М. (1986 г.р.) и сообщил, что на ул. Прамонес, в Вильнюсе, он получил огнестрельные ранения.
© DELFI / Ainis Gurevičius

По словам мужчины, он ехал на собственном автомобиле VW Passat и на ул. Прамонес, у железнодорожного переезда, его остановили люди, ехавшие на другом автомобиле.

Пострадавший вышел из автомобиля и почувствовал боль, когда пришел в себя, он увидел кровоточащие раны на ногах. Кроме того, был прострелен телефон.

Приехавшие на место происшествия полицейские выяснили, что у мужчины прострелены ноги.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В Вильнюсе ранен водитель, ему прострелили обе ноги (7)

18 февраля, в 12.32 ч., по Единому номеру помощи 112 позвонил...

Нетрезвая надзирательница ехала на работу в Правенишкскую колонию (2)

17 февраля,, в 8.22 ч. в деревне Правенишкес I (Кайшядорский...

В пакруойской гимназии была избита девушка (4)

В гимназии Пакруойского района девушки избили ученицу....

В столице обнаружено тело избитого мужчины (8)

17 февраля утром пожарные-спасатели обнаружили на месте...

В столице полиция задержала большой груз нелегального шампанского (9)

По данным полиции, было изъято 9216 бутылок шампанского....

TOP новостей

Радары отключили, но их сменили непомеченные "сюрпризы" (3)

С середины февраля в Литве не работают радары, которые...

Литва призвала партнеров по ЕС усилить борьбу с российской пропагандой (174)

Партнерам Вильнюса в Европейском Союзе следует...

Депутат Гражулис зарегистрировался кандидатом в президенты

18 февраля, в последний день регистрации, в Главизбирком...

Мошенники за якобы пропавшие посылки требовали тысячи евро (5)

Посылаешь простую посылку, а потом заявляешь, что...

Вальдемар Томашевский примет участие в президентских выборах (24)

Лидер Избирательной акции поляков Литвы -Союза...