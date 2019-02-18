По словам мужчины, он ехал на собственном автомобиле VW Passat и на ул. Прамонес, у железнодорожного переезда, его остановили люди, ехавшие на другом автомобиле.
Пострадавший вышел из автомобиля и почувствовал боль, когда пришел в себя, он увидел кровоточащие раны на ногах. Кроме того, был прострелен телефон.
Приехавшие на место происшествия полицейские выяснили, что у мужчины прострелены ноги.
В Вильнюсе ранен водитель, ему прострелили обе ноги (7)
18 февраля, в 12.32 ч., по Единому номеру помощи 112 позвонил...
Нетрезвая надзирательница ехала на работу в Правенишкскую колонию (2)
17 февраля,, в 8.22 ч. в деревне Правенишкес I (Кайшядорский...
В пакруойской гимназии была избита девушка (4)
В гимназии Пакруойского района девушки избили ученицу....
В столице обнаружено тело избитого мужчины (8)
17 февраля утром пожарные-спасатели обнаружили на месте...
В столице полиция задержала большой груз нелегального шампанского (9)
По данным полиции, было изъято 9216 бутылок шампанского....
TOP новостей
Радары отключили, но их сменили непомеченные "сюрпризы" (3)
С середины февраля в Литве не работают радары, которые...
Литва призвала партнеров по ЕС усилить борьбу с российской пропагандой (174)
Партнерам Вильнюса в Европейском Союзе следует...
Депутат Гражулис зарегистрировался кандидатом в президенты
18 февраля, в последний день регистрации, в Главизбирком...
Мошенники за якобы пропавшие посылки требовали тысячи евро (5)
Посылаешь простую посылку, а потом заявляешь, что...
Вальдемар Томашевский примет участие в президентских выборах (24)
Лидер Избирательной акции поляков Литвы -Союза...