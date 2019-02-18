По словам мужчины, он ехал на собственном автомобиле VW Passat и на ул. Прамонес, у железнодорожного переезда, его остановили люди, ехавшие на другом автомобиле.

Пострадавший вышел из автомобиля и почувствовал боль, когда пришел в себя, он увидел кровоточащие раны на ногах. Кроме того, был прострелен телефон.

Приехавшие на место происшествия полицейские выяснили, что у мужчины прострелены ноги.