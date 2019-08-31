Сообщение о ДТП поступило в 22.38 ч. По предварительным данным, столкнулись два автомобиля: Toyota и Nissan.
На месте происшествия выяснилось, что нетрезвый водитель Nissan врезался в заднюю часть автомобиля Toyota. После удара автомобиль выехал на тротуар.
Выяснилось, что водитель Nissan был пьян - 2,29 промилле.
Вильнюсская полиция информировала, что виновник ДТП пытался обмануть стражей порядка. Полицейским сказали, что автомобилем управляла женщина, которая тоже была пьяна.
Однако полицейских обмануть не удалось, выяснилось, что женщина просто ехала вместе.
Люди в ДТП не пострадали.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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