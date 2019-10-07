В воскресенье, в 23.53 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Салтонишкю и Т.Нарбуто нетрезвый (2,26 промилле) водитель (1991 г.р.) за рулем Toyota Avensis выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с автомобилем Toyota Prius, которым управлял водитель (1982 г.р.).

Водитель Toyota Avensis получил разные травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

Начато расследование.

Очевидцы ДТП рассказали, что виновник ДТП также снес светофор.