Вильнюсская полиция информировала, что в 00.51 ч. было получено сообщение о том, что на проспекте Лайсвес, в столб врезался автомобиль, двое мужчин ходят вокруг транспортного средства.
на месте происшествия выяснилось, что нетрезвый водитель не справился с управлением BMW, врезался в столб и снес его.
По предварительным данным, падая, столб оборвал троллейбусные контактные провода.
В организме водителя было 2,19 промилле. Он получил травмы, поэтому был доставлен в больницу.
На месте происшествия пассажир BMW рассказал, что он выпивал с друзьями, когда приехал знакомый и предложил подвезти его до дома. По словам мужчины, он не понял, что водитель тоже пьян.
Он сказал, что писал смс-сообщение жене, когда услышал свист тормозов и почувствовал сильный удар.
По словам пассажира, тогда он понял, что водитель BMW пьян. В ДТП пассажир не пострадал.
Обстоятельства ДТП расследует полиция.
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