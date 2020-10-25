В Вильнюсе пьяный полицейский повредил чужой BMW

Департамент полиции сообщает, что 24 октября, в 19 ч. в Вильнюсе, на ул. Ригос в массиве подземных гаражей, во время конфликта сотрудник полиции повредил автомобиль BMW 320 (2009 г.в.), принадлежащий молодому человеку (1995 г.р.).

Ущерб - 500 евро.

Подозреваемый - нетрезвый (2,59 промилле) полицейский (1974 г.р.). Он был задержан. Эти действия он совершил в свободное от службы время.

Начато расследование.