Департамент полиции сообщает, что 29 декабря в 15.27 ч. в Вильнюсе, на ул. Вадувос, за кражу двух бутылок с алкоголем был задержан нетрезвый подросток (2001 г.р.).

Охранник магазина отвел его в специальное помещение, где подросток бросился на охранника (1958 г.р.) с ножом в руках. К счастью, охранник сумел увернуться. В организме подозреваемого было 3,07 промилле.

Подозреваемый был закрыт в КПЗ.

Год назад похожий инцидент в Клайпеде обернулся трагедией. Тогда задержанный за кражу мужчина убил охранника ТЦ Akropolis, перерезав ему горло.