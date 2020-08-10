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В минувшее воскресенье пьяный мужчина в Вильнюсе решил пострелять в людей и автомобили.
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Полиция сообщает, что 9 августа, в 15.50 ч. в Вильнюсе, на ул. Улону, с балкона квартиры нетрезвый (2,06 промилле) мужчина (1993 г.р.) из пневматического пистолета стрелял в прохожих и в автомобили.

Пьяный стрелок попал в ногу юноше (2002 г.р.) и повредил два автомобиля.

Подозреваемый задержан. Начато расследование.

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