Полиция сообщает, что 9 августа, в 15.50 ч. в Вильнюсе, на ул. Улону, с балкона квартиры нетрезвый (2,06 промилле) мужчина (1993 г.р.) из пневматического пистолета стрелял в прохожих и в автомобили.

Пьяный стрелок попал в ногу юноше (2002 г.р.) и повредил два автомобиля.

Подозреваемый задержан. Начато расследование.