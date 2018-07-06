5 июля, в 22.20 ч. в Вильнюсе, на ул. Тизенхаузу, трое нетрезвых мужчин из пневматического пистолета обстреляли Вильнюсский роддом. Стреляли в окно одной из палат. В стекле были обнаружены ответстия.
© Shutterstock nuotr.

Департамент полиции сообщает, что подозреваемые - нетрезвые военные из батальона улан им. Великой княгини Бируте. Они были не в униформе.

Все трое были пьяны - в организме мужчин 1992 г.р. было 1,76, 2,04 и 1,78 промилле. Подозреваемых закрыли в КПЗ. У них обнаружили и изъяли пневматический пистолет Swiss Arms. Начато расследование.

Представитель Литовской армии капитан Гинтаутас Цюнис сказал DELFI, что задержаны двое военные, третий задержанный - гражданское лицо. Оба военных - профессиональные военные, они остались служить в армии после окончания обязательной службы.

"Если информация подтвердится, оба они ответят за содеянное по закону. О дальнейшей их службе в армии не может быть и речи", - сказал Цюнис.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В Вильнюсе пьяные военные обстреляли роддом (18)

5 июля, в 22.20 ч. в Вильнюсе , на ул. Тизенхаузу, трое...

Убитый 13-летний и подозреваемые в фейсбуке: оружие, сигареты, алкоголь и версии убийства (8)

В социальной сети Facebook на доступных фотография виден...

В Пакруойском районе женщина избила свою годовалую внучку (3)

Шяуляйская полиция информировала, что в Пакруойском...

В Алитусе у магазина обнаружено тело мужчины

В Алитусе, на ул. Науёи, рядом с магазином, на тротуаре...

Таможенникам в Швендубре попался уже второй за неделю катер с контрабандой

Таможенный парк задержанных транспортных средств...

TOP новостей

Витаутас Ландсбергис: быть литовцем – честь, тогда и 4 миллиона – не предел (8)

Председатель Верховного совета-Восстановительного...

Рейс Вильнюс-Паланга: пока доберетесь до взморья, успеете посмотреть на мир (66)

В Палангу из Вильнюса можно попасть не только на...

Vėliavų pakėlimo ceremonija Daukanto aikštėje Vėliavų pakėlimo ceremonija Daukanto aikštėje Vėliavų pakėlimo ceremonija Daukanto aikštėje Vėliavų pakėlimo ceremonija Daukanto aikštėje

Главы Литвы поздравляют с Днем коронации Миндаугаса (59)

Литва 6 июля празднует День государства – коронации...

В Каунасе официально открыта скульптура "Воина свободы" (88)

В четверг вечером в Каунасе официально открыли...

Renesansinė audiencijų menė anksčiau ir dabar Valdovų rūmai dabar

В пятницу состоялось торжественное открытие Дворца правителей (11)

6 июля после обеда в Вильнюсе состоялось торжественное...