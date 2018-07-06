Департамент полиции сообщает, что подозреваемые - нетрезвые военные из батальона улан им. Великой княгини Бируте. Они были не в униформе.
Все трое были пьяны - в организме мужчин 1992 г.р. было 1,76, 2,04 и 1,78 промилле. Подозреваемых закрыли в КПЗ. У них обнаружили и изъяли пневматический пистолет Swiss Arms. Начато расследование.
Представитель Литовской армии капитан Гинтаутас Цюнис сказал DELFI, что задержаны двое военные, третий задержанный - гражданское лицо. Оба военных - профессиональные военные, они остались служить в армии после окончания обязательной службы.
"Если информация подтвердится, оба они ответят за содеянное по закону. О дальнейшей их службе в армии не может быть и речи", - сказал Цюнис.
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