Департамент полиции сообщает, что подозреваемые - нетрезвые военные из батальона улан им. Великой княгини Бируте. Они были не в униформе.

Все трое были пьяны - в организме мужчин 1992 г.р. было 1,76, 2,04 и 1,78 промилле. Подозреваемых закрыли в КПЗ. У них обнаружили и изъяли пневматический пистолет Swiss Arms. Начато расследование.

Представитель Литовской армии капитан Гинтаутас Цюнис сказал DELFI, что задержаны двое военные, третий задержанный - гражданское лицо. Оба военных - профессиональные военные, они остались служить в армии после окончания обязательной службы.

"Если информация подтвердится, оба они ответят за содеянное по закону. О дальнейшей их службе в армии не может быть и речи", - сказал Цюнис.