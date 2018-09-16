Рейд начался на перекрестке ул. Озо, Буйвидишкю и Ажуолино. Почти сразу же был остановлен единственный трезвый нарушитель ПДД. Молодой человек ехал на мотороллере без прав. Выяснилось, что он напрасно поверил другу, который сказал ему, что на мотороллере можно ездить без прав.

В 22.30 ч. был остановлен автомобиль Jaguar, на котором ехала компания молодых людей. У водителя не только не было прав, но он также был пьян - 1,32 промилле. Молодые люди не хотели, чтобы фото появились в сети, поскольку они планируют продать Jaguar.

Примерно в то же время был остановлен и водитель Volkswagen, в организме которого было всего 0,06 промилле. Однако молодой человек без двухлетнего стажа, поэтому ему грозили серьезные неприятности. Он заверил, что не пьет, занимается спортом. Ему разрешили повторно подуть в алкотестер через 15 минут. На этот раз он показал три нуля. Молодой человек рассказал, что перед тем как его остановили он выпил в кафе натуральный квас. Полицейские сказали, что вполне возможно, что виной всему был квас.

В 23.20 ч. требованию остановиться не подчинился водитель VW Jetta, приехавший с ул. Буйвидишкю. Его стали останавливать, он свернул на ул. Ажуолино и уехал. Его нагнал полицейский экипаж. Водитель VW Jetta сказал, что не заметил, что его останавливала полиция. Выяснилось, что водитель пьян - 2,03 промилле. Мужчине грозит уголовная ответственность. Его автомобиль может быть конфискован, поэтому автомобиль отогнали на охраняемую стоянку.

На ул. Ажуолино был наказан и нетрезвый пешеход. Он подошел к полицейскому, который разговаривал с таксистом, стал его снимать, тыкая телефоном прямо в лицо. На просьбу отойти он не реагировал, стал ходить вокруг машины по проезжей части.

Его увели с проезжей части, но он не успокоился. Полицейские проверили его на трезвость, он оказался пьян - 1,56 промилле. Даже после этого он не успокоился, поэтому полицейские составили протокол за появление в публичном месте в нетрезвом виде.

После полуночи рейд продолжился на ул. Т.Нарбуто. Около 1 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Озо едет странный автомобиль Toyota Yaris. Сообщивший о нем таксист следил за ним и сообщал полиции, куда он следует. Вскоре один из экипажей нагнал его на ул. Гележинё Вилко.

Выяснилось, что 19-летний водитель сильно пьян - 2,55 промилле. Ехавший с ним пассажир сказал, что они ехали за трезвым водителем.

Toyota также была доставлена на охраняемую стоянку - автомобиль может быть конфискован, поскольку юноше грозит уголовная ответственность.

Последним попался водитель Subaru Impreza, в организме которого было 0,52 промилле.