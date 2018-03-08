Полиция сообщает, что 6 марта 43-летняя женщина с малолетним сыном Артемием (2014 г.р.) съехала с арендованной квартиры на ул. Субачаус и пропала.

Женщина склонна к асоциальному образу жизни, поэтому ее ребенку грозит реальная опасность.

По имеющимся данным, она находится в Вильнюсе.

По словам следователя Збигнева Ромейко, владелец квартиры, с которой съехала женщина, сказал, что она переехала в другую квартиру в Вильнюсе.

О пропавшем мальчике беспокоятся воспитатели. По словам следователя, ребенка со вторника не приводят в детский сад, поэтому воспитатель связалась со специалистами по правам ребенка.

Специалисты, зная, что женщина стоит на учете, информировала он исчезновении женщины полицию.

Это не первый случай, когда ребенок Бердель пропадает. В прошлом году женщина была наказана за то, что оставила ребенка на улице одного, без присмотра. Мальчику было два года. Мать тогда нашли в другом месте. Она была пьяна.

По данным полиции, у женщины были проблемы с алкоголем. Полиция не только ждет информации о местонахождении женщины и ребенка, но и прочесывает город.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины и ее ребенка, просят звонить по номерам (8 5) 271 6706 или 112.