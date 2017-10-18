В Вильнюсе пропала пожилая женщина

В редакцию обратился мужчина, который сообщил о том, что пропала его бабушка.
88-летняя женщина болеет болезнью Альцгеймера.
На женщине было серое пальто, вишневый берет, она ходит с тростью.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят звонить по номерам 869800770 или 112.
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