Вильнюсская полиция разыскивает пропавшую без вести Аквиле Вашкявичене (1991 г.р.). 30 января женщина ушла из дома в Вильнюсе, на ул. Саломеёс Нерес и до сих пор не вернулась.
© Vilniaus aps. VPK

Полиция сообщает, что рост пропавшей 174 см, среднее телосложение, волосы черные, глаза зеленые, на носу ‒ небольшой шрам. На женщине была темная куртка, темное платье, высокие сапоги.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, полиция просит звонить по номерам (8 5) 271 9484, (8 5) 271 7600 или 112.

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