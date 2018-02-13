Полиция сообщает, что рост пропавшей 174 см, среднее телосложение, волосы черные, глаза зеленые, на носу ‒ небольшой шрам. На женщине была темная куртка, темное платье, высокие сапоги.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, полиция просит звонить по номерам (8 5) 271 9484, (8 5) 271 7600 или 112.
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