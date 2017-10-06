Приметы: рост 155 см, среднего телосложения, волосы темные, длинные. На ней была черная кожаная куртка, черная юбка, черные ботинки. С собой у девушки была черная сумка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить следователю Эдвардасу Витковскису по номеру (8 5) 271 6706, 8 610 76781 или по Единому номеру помощи 112.