Полицейские Третьего городского комиссариата полиции Вильнюса разыскивают пропавшую без вести Эвелину Сосновску (2003 г.р.). 21 мая 15-летняя девочка покинула Вильнюсский городской кризисный центр на улице А. Коелавичяус и до сих пор не вернулась.
Evelina Sosnovska
© Vilniaus aps. VPK

Приметы несовершеннолетней: около 156 см ростом, худощавое телосложение, длинные светлые волосы (в день исчезновения).

В момент ухода на ней был черный свитер, синяя футболка, темные брюки, черная спортивная обувь Nike.

Людей, которые видели девочку или знают что-то о ее местонахождении, просят сообщить старшей следовательнице Ариане Ладишене по телефону (8 5) 271 6401, моб. 8 645 01957 или сообщить по номеру Единой помощи 112.

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