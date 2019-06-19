Приметы несовершеннолетней: около 156 см ростом, худощавое телосложение, длинные светлые волосы (в день исчезновения).

В момент ухода на ней был черный свитер, синяя футболка, темные брюки, черная спортивная обувь Nike.

Людей, которые видели девочку или знают что-то о ее местонахождении, просят сообщить старшей следовательнице Ариане Ладишене по телефону (8 5) 271 6401, моб. 8 645 01957 или сообщить по номеру Единой помощи 112.