aA
Сотрудники 5 комиссариата Вильнюсской полиции разыскивают пропавшего без вести Вацлава Шчикно (1944 г.р.). 7 сентября, около 16.30 ч., 76-летний мужчина вышел из дома на ул. А.Повилайчё, в Вильнюсе и до сих пор не вернулся.
Vaclav Ščikno
Vaclav Ščikno
© Vilniaus aps. VPK

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы седые.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба писать следователю Йовите Морозовене по эл. почте jovita.morozoviene@policija.lt, звонить по номеру 8 670 21248 или 112.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Экономист: экономика Литвы в этом году будет расти, зарплаты тоже (48)

Кризис в Литве завершился так и не начавшись", – считает...

Naujininkai MASH studio nuotr.

Науининкай - прежде и сейчас: что изменилось в этом районе Вильнюса (8)

Науининкай – район Вильнюса , о котором рассказывают...

Алексей Навальный опубликовал первый пост в Instagram после отравления (51)

Политик Алексей Навальный впервые после отравления...

НЦОЗ уточняет: рассчитывать на сокращение срока изоляции могут не все (1)

Национальный центр общественного здравоохранения...

В Литве в силу вступают новые требования: приезжающие обязаны регистрироваться по интернету (6)

Со вторника все приезжающие в Литву обязаны...

|Maža didelių žinių kaina