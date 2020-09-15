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Сотрудники 5 комиссариата Вильнюсской полиции разыскивают пропавшего без вести Вацлава Шчикно (1944 г.р.). 7 сентября, около 16.30 ч., 76-летний мужчина вышел из дома на ул. А.Повилайчё, в Вильнюсе и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы седые.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба писать следователю Йовите Морозовене по эл. почте jovita.morozoviene@policija.lt, звонить по номеру 8 670 21248 или 112.
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