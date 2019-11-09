В Вильнюсе произошло трагическое ДТП: погибли два человека

По Единому номеру помощи 112 сообщили о ДТП в Вильнюсе с участием легкового автомобиля и автобуса. Лобовое столкновение произошло на ул. Плитинес.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Сообщение о ДТП поступило в 6.52 ч. Пожарные-спасатели информировали DELFI, что в легковом автомобиле оказались зажаты люди - водитель и пассажир.

По предварительным данным, пострадавшие были без сознания. Пожарные-спасатели вызволили их из автомобиля и передали в руки врачей. В автомобиле Citroen находились мужчина 1935 г.р. и женщина 1942 г.р.

Полиция информировала BNS, что оба пострадавших скончались в больнице.

Пассажиры автобуса в ДТП не пострадали.

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