В Вильнюсе произошло трагическое ДТП: погиб человек

Сообщение о ДТП поступило в 6.52 ч. Пожарные-спасатели информировали DELFI, что в легковом автомобиле оказались зажаты люди - водитель и пассажир.
По предварительным данным, пострадавшие были без сознания. Пожарные-спасатели вызволили их из автомобиля и передали в руки врачей. В автомобиле Citroen находились мужчина 1935 г.р. и женщина 1942 г.р.
Полиция информировала BNS, что один из пострадавших скончался в больнице.
пассажиры автобуса в ДТП не пострадали.
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