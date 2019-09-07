Сообщение о ДТП поступило в 13.43 ч. По предварительным данным, ДТП произошло на перекрестке ул. Лауру и Неменчинского шоссе.
Столкнулись автомобили Honda и Audi. 50-летний водитель Honda погиб. В Honda было еще 4 пассажира, в Audi ехали три человека. Позже выяснилось, что не выжил и один из пассажиров автомобиля Audi, он скончался в больнице.
В ДТП пострадали шесть человек. На место происшествия приехали 6 экипажей скорой помощи.
Пожарные-спасатели вызволили водителя Honda, но врачи уже ничем не могли ему помочь.
Полиция информировала, что состояние пострадавших тяжелое.
Женщина, которая была на месте происшествия, сказала, что картина ужасная, пострадавшие лежали на земле. На дороге образовался затор.
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