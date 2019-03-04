4 марта, в 10.51 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Жалюю яжеру (в 4 км от кругового перекрестка в Сантаришкес), произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.
По словам ехавшей мимо женщины, в автомобиле мог быть зажат человек.
На месте происшествия выяснилось, что столкнулись Opel и Volvo.
По предварительным данным, в ДТП пострадали две женщины (одна из них жаловалась на боли в спине), их увезли в больницу.
Ведется расследование.
Ц Вильнюсе произошло лобовое столкновение автомобилей: двух женщин увезли в больницу
В Вильнюсе на ул. Жалюю яжеру вызвали полицию, врачей...
Каунасец зафиксировал, возможно, недопустимые действия полиции (5)
С редакцией портала Kas vyksta Kaune связался каунасец,...
В Вильнюсе водитель без прав стал виновником ДТП
В ночь на понедельник в столице полиция и врачи скорой...
За рулем служебного автомобиля ехал нетрезвый полицейский (3)
Департамент полиции Литвы сообщил, что в...
Полиция расследует обстоятельства смерти мужчины во время пьянки (2)
Полиция расследует обстоятельства смерти мужчины во...
TOP новостей
Реформа распугала копивших на пенсию: тысячи людей отказываются от накопления в пенсионных фондах (4)
Реформа системы пенсионного накопления дала жителям...
Выборы: больше всего голосов избиратели отдали комитетам, из партий - консерваторам (44)
Во время муниципальных выборов в Литве при...
Во второй тур выборов мэра Вильнюса вышли бывший и нынешний мэры - Зуокас и Шимашюс (29)
Во второй тур выборов мэра Вильнюса вышли бывший и...
Лидер "крестьян" Карбаускис: считать себя проигравшими не видим смысла (7)
Лидер правящих в Литве "крестьян" Рамунас Карбаускис...
Налоговая инспекция дала возможность заплатить "забытые" налоги составлены соглашения на сумму 665 000 евро (2)
В этом году Государственная налоговая инспекция...