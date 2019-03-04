4 марта, в 10.51 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Жалюю яжеру (в 4 км от кругового перекрестка в Сантаришкес), произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

По словам ехавшей мимо женщины, в автомобиле мог быть зажат человек.

На месте происшествия выяснилось, что столкнулись Opel и Volvo.

По предварительным данным, в ДТП пострадали две женщины (одна из них жаловалась на боли в спине), их увезли в больницу.

Ведется расследование.