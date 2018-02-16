В Вильнюсе произошло ДТП с участием нетрезвого водителя

15 февраля, в 21.25 ч., в Вильнюсе, на ул. Олимпечу столкнулись автомобили Toyota и Hyundai. Один из водителей был пьян. Пострадал человек.
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По предварительным данным, водитель Hyundai (1975 г.р.) выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Yaris, которым управляла женщина. Водитель Toyota Yaris доставлена в больницу.

Водитель Hyundai был пьян - 1,40 промилле. Удар был сильным - в результате отвалилось колесо Hyundai.

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