В Вильнюсе произошло ДТП с участием двух автомобилей

Однако вскоре выяснилось, что находившиеся во внедорожнике Hyundai Tucson дети не пострадали, они просто были напуганы.

Небольшой грузовик Renaultна перекрестке врезался в бок Hyundai. Местные жители сказали, что в этом месте ДТП происходят довольно часто.

Причиной ДТП обычно бывает тот, что водители не обращают внимания на дорожные знаки, которые показывают, что главная дорога сворачивает. Поэтому водители едут прямо, уверенные, что продолжают путь по главной дороге.

И в этот раз причиной ДТП была такая ошибка водителя. Водитель грузовика не пропустил поворачивавший на ул. Рокантишкю Hyundai. После ДТП оба автомобиля увезли эвакуаторы.