Однако вскоре выяснилось, что находившиеся во внедорожнике Hyundai Tucson дети не пострадали, они просто были напуганы.
Небольшой грузовик Renaultна перекрестке врезался в бок Hyundai. Местные жители сказали, что в этом месте ДТП происходят довольно часто.
Причиной ДТП обычно бывает тот, что водители не обращают внимания на дорожные знаки, которые показывают, что главная дорога сворачивает. Поэтому водители едут прямо, уверенные, что продолжают путь по главной дороге.
И в этот раз причиной ДТП была такая ошибка водителя. Водитель грузовика не пропустил поворачивавший на ул. Рокантишкю Hyundai. После ДТП оба автомобиля увезли эвакуаторы.
В Вильнюсе произошло ДТП с участием двух автомобилей
29 июня, в 9 ч., в Вильнюсе , на перекрестке ул. Рокантишкю...
В столичной больнице агрессивный пациент избил двух медсестер (6)
29 июня вильнюсская полиция спешила по вызову в ПУ...
Водитель Mercedes уехал из автосервиса, не заплатив за резину (4)
Полиция просит помочь в опознании лица, которое 7 июня, в...
В Вильнюсе угнали велосипед депутата Матялиса (4)
В четверг, 28 июня, в Вильнюсе угнали велосипед депутата...
Ночью в Каунасе столкнулись два BMW: пострадали три человека (1)
В ночь на четверг, в 0.05 ч., в Каунасе , на перекрестке ул....
TOP новостей
МИД Литвы: Россия не позволила провести экспедицию "Миссия - Сибирь" (76)
МИД Литвы 29 июня заявил о разочаровании в связи с...
Башня Гедиминаса на горе - на самом деле не башня Гедиминаса: в июле можно будет увидеть настоящую (7)
Башня Гедиминаса на горе - на самом деле не башня...
Президент Литвы о встрече Трампа и Путина: особых ожиданий нет (15)
Президент Даля Грибаускайте говорит, что с...
Рейд в Паланге: уплата налогов все еще зависит от честности арендодателей
Люди , сдающие жилье в аренду на недолгое время,...
Любимая женщина Оскараса Коршуноваса: когда я приезжаю в Вильнюс, у меня никогда нет обратного билета в Париж (32)
Хотя они вместе творят, путешествуют и просто радуются...