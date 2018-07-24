В Вильнюсе произошло ДТП с участием 4 автомобилей

Полиция информировала, что сообщение о ДТП поступило в 12.10 ч.

На перекрестке столкнулись 4 транспортных средства. По словам полиции, никто зажат не был, но скорую вызвали, поскольку плохо себя почувствовала 40-летняя женщина.

Сообщивший о ДТП сказал, что женщине стало дурно, она держалась руками за голову.