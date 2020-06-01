В Вильнюсе произошло ДТП, причина - проблемы со здоровьем у водителя

Вильнюсская полиция информировала, что сообщение о ДТП поступила в 21 ч. По предварительным данным, на ул. Стасилу произошло ДТП, причина - проблемы со здоровьем у водителя.

На месте происшествия удалось узнать, что мужчина после работы сел в автомобиль, поехал и лишился сознания. Сообщается, что легковушка врезался в тягач DAF.

На месте происшествия врачи около часа реанимировали водителя, а потом увезли его в больницу, где борются за его жизнь.