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1 июня в Вильнюсе произошло ДТП - столкнулись легковой автомобиль Volvo и тягач DAF.
В Вильнюсе произошло ДТП, причина - проблемы со здоровьем у водителя
© DELFI / Erika Venckutė

Вильнюсская полиция информировала, что сообщение о ДТП поступила в 21 ч. По предварительным данным, на ул. Стасилу произошло ДТП, причина - проблемы со здоровьем у водителя.

На месте происшествия удалось узнать, что мужчина после работы сел в автомобиль, поехал и лишился сознания. Сообщается, что легковушка врезался в тягач DAF.

На месте происшествия врачи около часа реанимировали водителя, а потом увезли его в больницу, где борются за его жизнь.

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