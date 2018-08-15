В Вильнюсе произошло ДТП, пострадали 3 человека

15 августа в Вильнюсе произошло ДТП: столкнулись BMW и Volvo. Врачи увезли в больницу троих пострадавших.
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Сообщение о ДТП поступило в 9 ч. ДТП произошло на ул. Саломеи Нерис.

Помощь потребовалась троим пострадавшим, их доставили в больницу. Машины были сильно повреждены.

На месте происшествия работали пожарные-спасатели и полиция.

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