В Вильнюсе произошло ДТП, пострадали 3 человека

Сообщение о ДТП поступило в 9 ч. ДТП произошло на ул. Саломеи Нерис.
Помощь потребовалась троим пострадавшим, их доставили в больницу. Машины были сильно повреждены.
На месте происшествия работали пожарные-спасатели и полиция.
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