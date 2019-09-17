В Вильнюсе произошло, ДТП погиб водитель

Сообщение поступило 17 сентября, в 6.48 ч.
Сначала сообщалось, что водитель VW зажат в своем автомобиле. Когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели и врачи скорой помощи, выяснилось, что водитель мертв.
В фейсбуке жители сообщают о заторах на проспекте Саванорю.
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