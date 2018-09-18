В Вильнюсе произошло ДТП, один автомобиль оказался на газоне, другой - на тротуаре

18 сентября, в 11.15 ч., в Вильнюсе, на проспекте Лайсвес, в ДТП попал автомобиль посольства Польши. Он столкнулся с автомобилем Toyota, которым управляла женщина. ДТП произошло около парка Сказок.
© DELFI / Orestas Gurevičius

После столкновения внедорожник Mazda с дипломатическими номерами оказался на разделительной полосе, а Toyota - на тротуаре, где врезалась в столб.

По единому номеру помощи сообщалось, что пострадала водитель Toyota, однако в больницу женщину везти не пришлось, помощь ей оказали на месте.

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