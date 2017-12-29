В Вильнюсе произошел взрыв в гараже

По предварительным данным, в гараже взорвался газовый баллон. Сильно обгорел мужчина, его доставили в больницу.

По словам полиции, первое сообщение поступило о том, что около гаража мужчина в крови и разодранной одежде что-то кричит и выбрасывает разные вещи из гаража. На месте происшествия выяснилось, что на ул. Вяркю, 47A, мужчина вошел в свой гараж, включил свет, а затем последовал взрыв.

По предварительным данным, от искры мог взорваться газ, утечка газа могла произойти из баллона. Мужчина получил ожоги и разные травмы. Его увезли в больницу.