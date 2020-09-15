По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в 14.31 ч. поступило сообщение о взрыве в квартире. Предполагается, что вырыв произошел в квартире на втором этаже.
По данным полиции, пострадал находившийся в квартире человек. Кроме того, стекло упало на четверых прохожих, среди них – двое детей.
По данным Delfi, хозяина квартиры и одного прохожего увезли в больницу. Предполагают, что взрыв произошел на балконе. Пожарные выясняют обстоятельства происшествия.
На время было ограничено движение, водителей просили выбирать другой маршрут.
Пожарные эвакуировали жителей дома, вывели 30 человек. Кроме того, пожарные проверяли другие балконы.
На месте происшествия работали пожарные, полиция и врачи.
Местные жители рассказали Delfi, что владельца взорвавшейся квартиры не любили, поскольку он выпивал и часто бросал с балкона разные вещи.
После взрыва он сидел на развалинах и просил прохожих, чтобы они подали ему ключи.
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