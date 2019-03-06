В среду в ратуше проходила конференция LiMA CMO.

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал DELFI, что в 12 ч. поступило сообщение о пожаре в ратуше. В 12.02 ч. на место происшествия приехали пожарные и выяснили, что горят провода. По словам очевидцев, на место происшествия приехали 4 автоцистерны.

Около 12.28 ч. пожарные ликвидировали пожар. Сообщается, что горели провода и щитовая, Люди во время инцидента не пострадали.