В среду в ратуше проходила конференция LiMA CMO.
Департамент пожарной безопасности и спасения информировал DELFI, что в 12 ч. поступило сообщение о пожаре в ратуше. В 12.02 ч. на место происшествия приехали пожарные и выяснили, что горят провода. По словам очевидцев, на место происшествия приехали 4 автоцистерны.
Около 12.28 ч. пожарные ликвидировали пожар. Сообщается, что горели провода и щитовая, Люди во время инцидента не пострадали.
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